Зеленский опубликовал фото боевиков с нацистской символикой

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал волну критики постом в соцсетях, где опубликованы фотографии украинских боевиков с нацистской символикой. Фотографии сделаны в городе Изюме Харьковской области. На одной из них боевик сидит в окопе, повернувшись боком. На его рукаве отчётливо виден шеврон с эмблемой нацистской дивизии "Мёртвая голова" на рукаве.

Отметим, что Зеленский уже не первый раз становится фигурантом подобного скандала. На 9 мая он разместил фото с боевиком, у которого также была нашита на груди эмблема дивизии СС "Мёртвая голова". После волны критики скандальный пост был удалён.

Ранее сообщалось, что Зеленский играет союзниками как на скрипке, выпрашивая у них авиацию.