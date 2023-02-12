Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мобилизованных из Татарстана, записавших обращение к главе республики, вернули в полк из ДНР
Ходаковский назвал ответственность ключевой чертой командиров в зоне СВО
Депутат Европарламента Гуннар Бек назвал укрепление экономических связей между Германией и Россией причиной взрывов "Северных потоков"
Президент Польши Дуда: Россия победит Украину, если Запад срочно не направит оружие
Кашеварова об инциденте в РЖД Краснодара с участием мобилизованных: Тоже мне борцы с дезертирством
Более 250 тысяч человек подписали петицию с призывом к Шольцу прекратить поставки оружия на Украину
Лавров: главная политическая цель США направлена против дружбы Москвы и Киева
The Telegraph: Сербы вместе с Вооружёнными силами РФ готовятся захватить территорию Косово
Славяне просыпаются: болгары поднялись против антироссийской цензуры и санкций

Зеленский опубликовал фото боевиков с нацистской символикой

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал волну критики постом в соцсетях, где опубликованы фотографии украинских боевиков с нацистской символикой. Фотографии сделаны в городе Изюме Харьковской области. На одной из них боевик сидит в окопе, повернувшись боком. На его рукаве отчётливо виден шеврон с эмблемой нацистской дивизии "Мёртвая голова" на рукаве.

Зеленский опубликовал фото боевиков с нацистской символикой

Отметим, что Зеленский уже не первый раз становится фигурантом подобного скандала. На 9 мая он разместил фото с боевиком, у которого также была нашита на груди эмблема дивизии СС "Мёртвая голова". После волны критики скандальный пост был удалён.

Ранее сообщалось, что Зеленский играет союзниками как на скрипке, выпрашивая у них авиацию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
РФ сокращает добычу нефти из-за потолка цен. США запросили совет ОПЕК — Кирби

Москва намерена использовать нефть в качестве "оружия" после ввода потолка цен на сырьё, заявил представитель Совета нацбезопасности США.

Белый дом запросил консультацию ОПЕК: РФ сокращает добычу нефти из-за потолка цен — Кирби
РБК: власти Калининграда обратились к командованию ВС РФ после жалоб мобилизованных
Власти Калининградской области обещали разобраться с жалобами мобилизованных
Жители Херсона подтвердили подготовку ВСУ к бегству
Дочь уехавшего из РФ артиста Филиппенко считает, что отца уволили за украинскую вышиванку
Рожденные под знаком зодиака Водолей 12 февраля влиятельны Соломон Соловьев Зеленский напугал молдавских политиков так, что весь кабмин ушёл в отставку Ольга Лебедева Жениться по любви не может ни один король Сергей Лебедев
Для победы над Россией Зеленский решился на отчаянный шаг
Клупов предупредил о будущем противостоянии РФ с Польшей
Залужный подтвердил использование Россией морских беспилотников
Залужный подтвердил использование Россией морских беспилотников
Последние материалы
Ходаковский назвал ответственность ключевой чертой командиров в зоне СВО
Депутат Европарламента Гуннар Бек назвал укрепление экономических связей между Германией и Россией причиной взрывов "Северных потоков"
Президент Польши Дуда: Россия победит Украину, если Запад срочно не направит оружие
Кашеварова об инциденте в РЖД Краснодара с участием мобилизованных: Тоже мне борцы с дезертирством
Более 250 тысяч человек подписали петицию с призывом к Шольцу прекратить поставки оружия на Украину
Лавров: главная политическая цель США направлена против дружбы Москвы и Киева
The Telegraph: Сербы вместе с Вооружёнными силами РФ готовятся захватить территорию Косово
Зеленский опубликовал фото боевиков с нацистской символикой
Славяне просыпаются: болгары поднялись против антироссийской цензуры и санкций
Соловьёв со шваброй в руках сфотографировался на фоне захваченного Артёмовского завода шампанских вин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников