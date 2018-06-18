Россия вывела ударный флот против авианосцев США

Российские малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг" отправились в Средиземное море.
Как сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота. В ближайшее время эти суда войдут в состав постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне и будут выполнять поставленные задачи.
Со своей стороны, США направили в Средиземное море ударную группу, которую возглавил авианосец "Гарри Трумэн".
Планируется, что группа боевых кораблей примет участие в операции против террористов в Сирии, однако в Госдуме не исключили, что планируется очередной удар по силам Башара Асада. Глава комитета по обороне Владимир Шаманов, в свою очередь, подчеркнул, что такое нагнетание обстановки "ни к чему хорошему не приведет".
По поводу прибытия в Средиземное море корабля США Porter&Cook эксперты телеграм-канала Политджойстик отметили: "вот кого значит будут топить, если что".
"В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - цитируют СМИ слова начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова.
Герасимов напомнил, что в правительственных учреждениях Дамаска и на объектах Министерства обороны Сирии находятся и российские военные. Поэтому ответ России на любые силовые решения СШа в Восточной Гуте будет предельно жестким.
"С удивлением читаем о "войнах и военных слухах", со скоростью, превышающую скорости света, разлетающимся по соцсетям. Некие даже советуют, как в старые добрые времена, закупать соль, спички и гречку. На самом деле мы имеем дело всего лишь с продвижением внутриамериканской политической повестки ИНЫМИ (военными) средствами. Как ни цинично это звучит, но "в глобальном мире сэры дерутся - у сирийцев чубы трещат",- пишут авторы канала "Майор и генерал".
"К началу "Третьей мировой" это имеет самое опосредованное отношение. В том смысле, что все происходящее - несомненный признак разбалансированности несомненно устаревшей системы международной безопасности, который вполне может привести к крупному военному конфликту. Но не сегодня и даже не завтра",- уверяют они.
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