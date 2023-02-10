Премьера Италии разозлила встреча Макрона с Зеленским

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони с момента встречи Эммануэля Макрона и Олафа Шольца с Владимиром Зеленским в Париже публично выражает недовольство тем, что это произошло.

По её словам, она посоветовали бы не проводить такую встречу: "Если бы меня пригласили, я бы посоветовала Макрону не проводить эту встречу, потому что мы заинтересованы в том, чтобы передать идею единства с Украиной".

После встречи в Париже в итальянской прессе появились публикации об изоляции Рима и охлаждении отношений с Францией. Однако Мелони напомнила, что в Париже 25 из 27 лидеров стран Евросоюза, сообщает РИА "Новости".

При этом Мелони заявила, что её неучастие во встрече в Париже не нанесло ущерба отношениям с Макроном: "Вопрос не в "охлаждении" и "проблемах", а в том, что Италия является достаточно центральной страной в Европе, чтобы говорить, когда она с чем-то не согласна".

"Тот, кто считает, что Европа должна быть клубом, где есть те, кто важнее всех, и те, кто меньше, ослабляет Европу; (тот, кто считает), что есть первый и третий класс, ошибается. Стоит вспомнить "Титаник": когда корабль затонет, неважно, сколько ты заплатил за билет", — заявила премьер Италии.

Из сказанного ей всё же очевидно, что в Италии крайне недовольны тем обстоятельством, что в Париже не сочли нужным приглашать главу итальянского правительства на встречу с Зеленским. Даже несмотря на то, что на следующий день состоялась встреча глав государств Евросоюза, в которой принял участие Зеленский.

Но это всё равно не остановило премьер-министра Италии, которая сочла нужным выразить своё недовольство парижской встречей ещё раз.