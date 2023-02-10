Россия всегда была и останется для Белоруссии важным союзником, Минск дорожит этими отношениями и останется им верен, несмотря ни на какое внешнее давление. Такое заявление сделал глава белорусского минобороны Виктор Хренин.
"Россия остается для нас стратегическим союзником, и мы не предадим его, как бы нас ни склоняли к этому извне", — сказал Хренин на встрече в Гомеле со студентами и сотрудниками госуниверситета имени Скорины.
Слова министра приводит агентство Белта.
Также Хренин высказался по поводу совместных лётных учений РФ и Белоруссии, проходивших на территории Республики с 16 января по 1 февраля, которые, по его словам, очень встревожили зарубежные СМИ. Министр сообщил, что задачи учений выполнены.
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