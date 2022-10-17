Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что региональная группировка войск начала выполнять задачи по защите Союзного государства.
Ранее оборонное ведомство сообщило, что Россия отправит в республику около 170 танков и до 100 орудий и миномётов для функционирования группировки войск Союзного государства.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Натовская военная техника разбита российской армией под Давыдовым Бродом на Херсонщине.