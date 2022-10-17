Белорусские войска начали выполнять задачи по защите Союзного государства

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что региональная группировка войск начала выполнять задачи по защите Союзного государства.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что Россия отправит в республику около 170 танков и до 100 орудий и миномётов для функционирования группировки войск Союзного государства.