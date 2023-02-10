РИА Новости: Моравецкий заявил о готовности Польши спасти мир от России

Польша вообразила, что может спасти Европу от "угрозы" в лице России. Подробнее об этом рассказал обозреватель РИА Новости Максим Соколов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что РФ нужно уничтожить. Вопрос ликвидации государства находится в зоне интересов как Варшавы, так и ЕС. По мнению Соколова, Моравецкий считает себя рупором всей Европы.

"Происходящее на Украине — экзистенциальная угроза как для Польши, так и для всей Европы. Уничтожить Россию есть необходимая государственная потребность и Польши, и Европы", — сказал Моравецкий.

Соколов отмечает, что данную мысль премьер повторяет к месту и не к месту примерно так же, как Владимир Зеленский все свои выступления перед любой аудиторией завершает просьбой дать денег.