Польша вообразила, что может спасти Европу от "угрозы" в лице России. Подробнее об этом рассказал обозреватель РИА Новости Максим Соколов.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что РФ нужно уничтожить. Вопрос ликвидации государства находится в зоне интересов как Варшавы, так и ЕС. По мнению Соколова, Моравецкий считает себя рупором всей Европы.
"Происходящее на Украине — экзистенциальная угроза как для Польши, так и для всей Европы. Уничтожить Россию есть необходимая государственная потребность и Польши, и Европы", — сказал Моравецкий.
Соколов отмечает, что данную мысль премьер повторяет к месту и не к месту примерно так же, как Владимир Зеленский все свои выступления перед любой аудиторией завершает просьбой дать денег.
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