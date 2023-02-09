США и Британия расширили персональные санкции против России

Соединенные Штаты Америки и Великобритания расширили персональные санкции против России. Они коснутся семи человек. Это члены хакерской группировки Trickbot.

"Физлица, попавшие под ограничения, имеют отношение к российской хакерской группировке Trickbot", — говорится в сообщении американского Минфина.

Какие ограничения накладываются на данные физические лица и взаимодействие с ними, не уточняется.

Ранее стало известно, что премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Турцию, Казахстан и Армению в несоблюдении антироссийских санкций.