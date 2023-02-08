Депутат Государственной думы Виталий Милонов раскритиковал инициативу Англиканской церкви лишить Бога гендерной идентичности.
Преподобный доктор Майкл Ипгрейв заявил, что обращение "Он" по отношению к Господу может быть объявлено неправильным.
Ранее сообщалось, что лидеры мировых религий объявили "последние времена".
Милонов считает данное нововведение ересью, в основе которой лежит человеческая гордыня. Депутат уверен, что учение представителей западной церкви "от падшего ангела".
"Поэтому гендерно-нейтральная теория, на реализации которой настаивает Англиканская церковь, является откровенным и достаточно примитивным видом сатанизма", — цитирует слова Милонова Общественная Служба Новостей.
Представитель Госдумы предсказал, что западные еретики столкнутся с "чудовищными бедами".
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