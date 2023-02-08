Милонов назвал сатанизмом идею сделать Бога гендерно-нейтральным

Депутат Государственной думы Виталий Милонов раскритиковал инициативу Англиканской церкви лишить Бога гендерной идентичности.

Преподобный доктор Майкл Ипгрейв заявил, что обращение "Он" по отношению к Господу может быть объявлено неправильным.

Ранее сообщалось, что лидеры мировых религий объявили "последние времена".

Милонов считает данное нововведение ересью, в основе которой лежит человеческая гордыня. Депутат уверен, что учение представителей западной церкви "от падшего ангела".

"Поэтому гендерно-нейтральная теория, на реализации которой настаивает Англиканская церковь, является откровенным и достаточно примитивным видом сатанизма", — цитирует слова Милонова Общественная Служба Новостей.

Представитель Госдумы предсказал, что западные еретики столкнутся с "чудовищными бедами".