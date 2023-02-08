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РИА Новости: Швейцария доказала, что хорошие времена рождают слабых людей

Мир

Ничего удивительного в грядущем отказе Швейцарии от нейтралитета на самом деле нет. Неизбежность этого стала видна больше десяти лет назад, когда американцы добились раскрытия швейцарскими банкирами информации о нужных им клиентах. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис.

РИА Новости: Швейцария доказала, что хорошие времена рождают слабых людей

Теперь мы наблюдаем подготовку Швейцарии к отказу от нейтралитета под внешним давлением, отмечает автор статьи.

Публицист добавила, что Швейцария далеко не всегда была страной, преисполненной порядка и благополучия, как некоторые считают. За всей "этой благодатью" стоят столетия бедности и суровых испытаний.

"А современные швейцарские элиты оказались слишком слабы, чтобы удержать завоевания и достижения своих предшественников, построивших для них преуспевающую страну, уже давным-давно не знающую бедствий", — отметила журналист.

Следующий цикл швейцарской истории обещает быть "менее приятным", заключила обозреватель.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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