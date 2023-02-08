Ничего удивительного в грядущем отказе Швейцарии от нейтралитета на самом деле нет. Неизбежность этого стала видна больше десяти лет назад, когда американцы добились раскрытия швейцарскими банкирами информации о нужных им клиентах. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис.
Теперь мы наблюдаем подготовку Швейцарии к отказу от нейтралитета под внешним давлением, отмечает автор статьи.
Публицист добавила, что Швейцария далеко не всегда была страной, преисполненной порядка и благополучия, как некоторые считают. За всей "этой благодатью" стоят столетия бедности и суровых испытаний.
"А современные швейцарские элиты оказались слишком слабы, чтобы удержать завоевания и достижения своих предшественников, построивших для них преуспевающую страну, уже давным-давно не знающую бедствий", — отметила журналист.
Следующий цикл швейцарской истории обещает быть "менее приятным", заключила обозреватель.
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