Посевная кампания на Украине находится под угрозой срыва из-за "зерновой сделки"

Зерновая сделка для Украины обернулась катастрофой, сообщает EADaily.

Украинский Telegram-канал "Картель" сообщает, что из страны было вывезено 20 миллионов тонн зерна, в том числе и то, что было предназначено для посева.

Украинские фермеры находятся в тяжёлом положении, так как в условиях дефицита семян подорожало ещё и удобрение.

По этим причинам весенняя посевная кампания на Украине находится под угрозой срыва. Предполагается, что урожай 2023 года будет существенно ниже, чем в прежние годы.

Часть урожая осталось на полях, что не позволит использовать земли для новых посевов в новом году.