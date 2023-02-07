Зерновая сделка для Украины обернулась катастрофой, сообщает EADaily.
Украинский Telegram-канал "Картель" сообщает, что из страны было вывезено 20 миллионов тонн зерна, в том числе и то, что было предназначено для посева.
Украинские фермеры находятся в тяжёлом положении, так как в условиях дефицита семян подорожало ещё и удобрение.
По этим причинам весенняя посевная кампания на Украине находится под угрозой срыва. Предполагается, что урожай 2023 года будет существенно ниже, чем в прежние годы.
Часть урожая осталось на полях, что не позволит использовать земли для новых посевов в новом году.
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