The Spectator: Германия превратилась в слабое звено Запада из-за связей с Россией

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, отказавшись от ядерной энергетики, сделала страну зависимой от энергоносителей из России, заявил британский эксперт Найджел Джонс.

Он напомнил, что до падения Берлинской стены политик жила в ГДР — стране, находившийся в сфере влияния Советского Союза.

"Сближение с Россией оставалось основой внешней политики Германии даже после падения Берлинской стены и воссоединения страны. Ангела Меркель, которая провела свою молодость в Восточной Германии, усилила зависимость Берлина от российской нефти и газа после того, как закрыла собственную ядерную энергетику Германии", — уточнил Джонс в колонке для издания The Spectator.

Действующему канцлеру Олафу Шольцу, пояснил специалист, пришлось резко снижать торговые связи с РФ, что грозит стране экономическим и энергетическим кризисом. Именно поэтому, уверен Джонс, рейтинг доверия нынешнего немецкого лидера всего за год снизился с 57 до 33%.

"Германию с криками и пинками пришлось тащить к тому, чтобы разорвать или, по крайней мере, дистанцироваться от тесных отношений с Россией", — резюмировал эксперт.