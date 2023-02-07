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The Spectator: Германия превратилась в слабое звено Запада из-за связей с Россией

Мир

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, отказавшись от ядерной энергетики, сделала страну зависимой от энергоносителей из России, заявил британский эксперт Найджел Джонс.

The Spectator: Германия превратилась в слабое звено Запада из-за связей с Россией

Он напомнил, что до падения Берлинской стены политик жила в ГДР — стране, находившийся в сфере влияния Советского Союза.

"Сближение с Россией оставалось основой внешней политики Германии даже после падения Берлинской стены и воссоединения страны. Ангела Меркель, которая провела свою молодость в Восточной Германии, усилила зависимость Берлина от российской нефти и газа после того, как закрыла собственную ядерную энергетику Германии", — уточнил Джонс в колонке для издания The Spectator.

Действующему канцлеру Олафу Шольцу, пояснил специалист, пришлось резко снижать торговые связи с РФ, что грозит стране экономическим и энергетическим кризисом. Именно поэтому, уверен Джонс, рейтинг доверия нынешнего немецкого лидера всего за год снизился с 57 до 33%.

"Германию с криками и пинками пришлось тащить к тому, чтобы разорвать или, по крайней мере, дистанцироваться от тесных отношений с Россией", — резюмировал эксперт.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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