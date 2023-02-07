Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, отказавшись от ядерной энергетики, сделала страну зависимой от энергоносителей из России, заявил британский эксперт Найджел Джонс.
Он напомнил, что до падения Берлинской стены политик жила в ГДР — стране, находившийся в сфере влияния Советского Союза.
"Сближение с Россией оставалось основой внешней политики Германии даже после падения Берлинской стены и воссоединения страны. Ангела Меркель, которая провела свою молодость в Восточной Германии, усилила зависимость Берлина от российской нефти и газа после того, как закрыла собственную ядерную энергетику Германии", — уточнил Джонс в колонке для издания The Spectator.
Действующему канцлеру Олафу Шольцу, пояснил специалист, пришлось резко снижать торговые связи с РФ, что грозит стране экономическим и энергетическим кризисом. Именно поэтому, уверен Джонс, рейтинг доверия нынешнего немецкого лидера всего за год снизился с 57 до 33%.
"Германию с криками и пинками пришлось тащить к тому, чтобы разорвать или, по крайней мере, дистанцироваться от тесных отношений с Россией", — резюмировал эксперт.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.