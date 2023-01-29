Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ветеран боевых действий армии США опубликовал картинку с Украиной в составе России
Никифорова: эмигранты планируют вернуться и порулить Россией, а гражданам РФ обещают люстрации
Рябков: США пошли на поставки танков Киеву, чтобы подровнять общую шеренгу НАТО
Мельник потребовал у Германии подлодку, чтобы выгнать Россию из Чёрного моря
Монтян: Зеленский случайно проговорился о катастрофическом положении ВСУ
Украинские источники сообщают, что ВСУ получили приказ выходить из Артёмовска
Politico: тайная группа в Пентагоне склоняет власти США к передаче истребителей F-16 ВСУ
Французский политик Филиппо: мир переживёт бойкот Олимпиады в Париже Зеленским
Военный эксперт Кедми доказал, что НАТО не готово воевать с Россией

Украинский политик Портнов: нацистское прошлое мешает Германии отправить танки ВСУ

Мир

Немецкие власти не торопятся отправлять тяжёлое вооружение украинской армии, так как чувствуют вину за свое нацистское прошлое, заявил бывший советник администрации украинского президента Андрей Портнов.

Украинский политик Портнов: нацистское прошлое мешает Германии отправить танки ВСУ

По его словам, Вторая мировая война наложила серьёзный отпечаток на психологию современных немцев.

"Современная Германия политически и психологически все еще является продуктом Второй мировой войны", — отметил он в интервью британскому изданию Financial Times.

И если артиллерия, переданная ВСУ, большинством граждан ФРГ оценивается как оборонительное оружие, немецкие танки в Европе напоминают им о Третьем Рейхе.

Авторы материала также приводят мнение американского философа Сьюзан Нейман, которая согласна с позицией украинского политика.

"Я думаю, что отношение немцев — это (результат. Прим. ред.) сложной смеси вины и страха", — предположила она.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Британский полковник Кемп: после российского удара Зеленский окажется между двух огней

В случае масштабного наступления российской армии Зеленский столкнётся с двумя большими проблемами.

Британский полковник Кемп: после российского удара Зеленский окажется между двух огней
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что думает о войне Германии с Россией
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что думает о войне Германии с Россией
Медведев назвал главу МИД ФРГ Бербок дурой за слова о войне Германии с Россией
Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о готовности альянса к прямой конфронтации с Россией
Знак зодиака 29 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
РИА Новости: канцлеру ФРГ Шольцу напомнили о его антиамериканском прошлом
RV: из Соледара следуют колонны грузовиков с телами погибших боевиков ВС Украины
Морпехи 40-й бригады ТОФ ВМФ взяли в плен группу бойцов ВСУ под Угледаром
Морпехи 40-й бригады ТОФ ВМФ взяли в плен группу бойцов ВСУ под Угледаром
Последние материалы
Мельник потребовал у Германии подлодку, чтобы выгнать Россию из Чёрного моря
Украинский политик Портнов: нацистское прошлое мешает Германии отправить танки ВСУ
Монтян: Зеленский случайно проговорился о катастрофическом положении ВСУ
Украинские источники сообщают, что ВСУ получили приказ выходить из Артёмовска
Politico: тайная группа в Пентагоне склоняет власти США к передаче истребителей F-16 ВСУ
Французский политик Филиппо: мир переживёт бойкот Олимпиады в Париже Зеленским
Военный эксперт Кедми доказал, что НАТО не готово воевать с Россией
Newsweek: США вмешиваются в конфликт на Украине ради одного важного ресурса
Британцы потребовали выслать украинку, шокировавшую жительницу Бирмингема
Press TV: из-за Украины США ждёт "катастрофический сценарий"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников