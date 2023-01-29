Украинский политик Портнов: нацистское прошлое мешает Германии отправить танки ВСУ

Немецкие власти не торопятся отправлять тяжёлое вооружение украинской армии, так как чувствуют вину за свое нацистское прошлое, заявил бывший советник администрации украинского президента Андрей Портнов.

По его словам, Вторая мировая война наложила серьёзный отпечаток на психологию современных немцев.

"Современная Германия политически и психологически все еще является продуктом Второй мировой войны", — отметил он в интервью британскому изданию Financial Times.

И если артиллерия, переданная ВСУ, большинством граждан ФРГ оценивается как оборонительное оружие, немецкие танки в Европе напоминают им о Третьем Рейхе.

Авторы материала также приводят мнение американского философа Сьюзан Нейман, которая согласна с позицией украинского политика.

"Я думаю, что отношение немцев — это (результат. Прим. ред.) сложной смеси вины и страха", — предположила она.