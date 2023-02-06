Пока местные жители вместе со спасательными группами разбирают завалы после произошедших сегодня землетрясений, на улицы турецких городов вышли мародёры. Они грабят магазины. С прилавков сметается всё, от продуктов до бытовой техники и компьютеров.
Больше всего мародёров замечено в турецком Хатае. Город серьезно пострадал от стихии. Многие идут на преступления целыми семьями. В ходу у мародёров тачки и магазинные тележки.
Большинство пользователей резко осудили мародёрство. У людей и так беда, а тут грабят последнее. Но вот украинские пользователи мародёров поддерживают. При этом даже здесь в комментариях сквозит ненависть к России.
"Было бы здоров, если бы где-нибудь в Анталии тряхануло, чтобы русские испугались", — написал один из украинских пользователей.
Ранее Pravda.Ru писала, что мощное землетрясение в Турции было предсказано учёными еще 3 февраля.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.