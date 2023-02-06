В Канцелярии президента Польши подтвердили, что Варшава запросит больше оружия у США из-за Украины

Представитель Канцелярии президента Польши, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач заявил, что Варшава попросит Вашингтон прислать ей больше оружия.

Польская сторона хочет купить американское оружие, чтобы восполнить свои запасы, опустевшие из-за активной помощи Киеву.

"Восточному флангу НАТО нужна поддержка. Мы ожидаем ускорения процесса приобретения вооружения и наращивания военно-технического присутствия США", — отметил Пшидач в интервью для канала TVN.

Он подчеркнул, что данный вопрос будет решён после визита президента США Джо Байдена в Польшу.