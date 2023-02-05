Подоляк: отставки украинских чиновников будут продолжены

По словам советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, Киев намерен продолжить кадровые перестановки и отставки "в верхах".

Подоляк предупредил, что ни одно должностное лицо, находящееся у власти, не будет оставаться в "привилегированном состоянии".

"Отставки будет продолжаться. Если ты начал процесс и сказал А, должен говорить и В, и С. Люди, которые занимают должности, должны быть прозрачны, не только эффективными, профессиональными. Эти процессы продолжаться, никто не сможет находиться в привилегированном состоянии", — сказал Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.

Подоляк также намекнул, что Киев подумывает о снятии с должности министра обороны страны Алексея Резникова - в данном случае властям нужна такая кандидатура, которая сможет эффективно вести переговоры о поставках оружия Украине.

До этого ранее 5 февраля депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк предупредил, что кадровые перестановки во властных структурах будут продолжаться, а Резников, возможно, будет заменён на Кирилла Буданова из главного управления разведки. В свою очередь, Резников сообщил, что ему про возможность снятия его с должности ничего не известно, однако выразил готовность к любому сценарию.