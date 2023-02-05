Глава Минобороны Украины Резников заявил, что готов к возможной отставке

Министр обороны Украины Алексей Резников высказался по поводу разговоров о своей возможной отставке.

Резников сказал, что ему ничего не известно о том, что его могут попросить освободить должность министра обороны страны, однако если так всё-таки произойдёт, он к этому готов.

"У меня никаких разговоров, что я должен прекратить деятельность на этой должности, не происходило. Я повторю свой ответ другим СМИ: "Каждый чиновник должен осознавать, что на своей должности он не на всю жизнь. Он должен начать этап и завершить его". Поэтому я готов к любому развитию событий", — сказал Резников в интервью изданию "Украинская правда".

Министр обороны добавил, что ему "не стыдно" за то, что он делал, находясь на этой должности, и ему в этом смысле есть, что показать.

Ранее 5 февраля депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что Киев не исключает дальнейшие кадровые перестановки, включая отставку Резникова и замену его на Кирилла Буданова из главного управления разведки.