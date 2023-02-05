CNN: США ведут поиски обломков сбитого над Атлантикой китайского аэростата

Соединённые Штаты сбили китайский зонд, попавший ранее в их воздушное пространство. Об этом сообщили местные телеканалы. Шар упал близ восточного побережья США. В Пентагоне считают, что данный объект предназначался для ведения разведывательных работ.

Как информирует телеканал CNN, ссылаясь на американских чиновников, на данный момент идут поиски обломков. Отмечается, что решение о перехвате шара принял президент США Джо Байден.

Напоминаем, что для уничтожения аэростата Вашингтон выпустил истребители. За происходящим наблюдала вся страна в прямом эфире.

Ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявлял, что система ПВО США оказалась совершенно бесполезной перед двумя разведывательными аэростатами Китая.