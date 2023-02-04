Мирошник: китайские разведывательные аэростаты проломили систему ПВО США и мозги в Пентагоне

Система противовоздушной обороны США оказалась абсолютно бесполезной перед двумя разведывательными аэростатами Китая, заявил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"Два китайских разведывательных аэростата проломили систему ПВО США и мозги военных и административных начальников, а теперь не торопясь проплывают над военными базами, шахтами ядерных ракет и прочими стратегическими объектами США", — он написал он в своём Telegram-канале.

По словам дипломата, с помощью этого нехитрого способа китайцам удалось "опустить с небес" всю американскую военную машину, привыкшую с помощью оружия защищать интересы США по всему миру, но оказавшуюся абсолютно бессильной против "воздушных шариков".

Мирошник также напомнил, что американский президент Джо Байден, "как нашаливший школьник", убежал от журналиста, который задал вопрос о китайском аэростате.

Ранее военный эксперт назвал танки Abrams и Leopard 2 бесполезным мусором, который не сможет помочь украинской армии.