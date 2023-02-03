Глава ЕК Фон дер Ляйен поведала, как пряталась в киевском бомбоубежище

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, во время визита в Киев на саммит ЕС — Украина ей пришлось прятаться в городском бомбоубежище после того, как она посетила местную почту.

Фон дер Ляйен поведала, что 3 января утром её привёл на почту украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, чтобы показать, как ценят украинцы ту помощь, которую им оказывает Евросоюз.

"В пятницу утром посетила вместе с премьером Украины почтовое отделение в районе площади Майдан, где обнаружила много людей, которые пришли заменить свои старые электрические лампочки на современные LED-лампы, пожертвованные Украине Евросоюзом", — рассказала глава ЕК, выступая на конференции по итогам прошедшего саммита.

Фон дер Ляйен увидела некий символизм в посещении украинского Майдана и почтового отделения. Она подчеркнула, что даже во время такого короткого визита смогла увидеть своими глазами ужасы военного положения в виде "авианалёта".

"Поскольку после этого короткого визита был авианалет, и мне пришлось укрыться в убежище… Это показывает реальность ежедневной войны", — добавила Фон дер Ляйен.