Sohu: США запаниковали о после заявления России о договоре СНВ-III

Соединённые Штаты запаниковали после комментария российского внешнеполитического ведомства насчёт договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-III), говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Собственно, в настоящее время этот договор остаётся одним из немногих соглашений между Россией и США, регулирующих отношения в ядерной сфере. Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков предупредил о подготовке Москвы к тому, что договор может перестать существовать.

"Это означает, что последний столп контроля над вооружениями между Соединёнными Штатами и Россией после окончания холодной войны полностью рухнет! США начали интенсивно высказываться по этому вопросу", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

В Вашингтоне уже обвинили Москву в нарушении договора. Претензии связаны с отказом разрешить американским представителям проводить инспекции в местах дислокации ядерных вооружений. Вместе с тем США отметили, что готовы конструктивно работать с Россией над выполнением условий СНВ-III.

"Позиция Вашингтона показывает, что на этот раз Соединённые Штаты действительно встревожены. С одной стороны, США хотят использовать этот договор, чтобы связать Россию по рукам и ногам, с другой стороны, они хотят нанести России серьёзные потери на поле боя на Украине", — сказано в публикации.

Китайские эксперты считают, что США ведут себя непоследовательно: сначала вооружают Украину, после чего ожидают уступок от России.

"В такой ситуации Россия, конечно, будет давать отпор", — говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе.