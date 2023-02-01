США заявили о готовности принять российских инспекторов на своих объектах в рамках ДСНВ. Об этом сообщили в американском Госдепартаменте. О каких объектах идет речь, а также о сроках пока ничего не сообщается.
Ранее Госдеп США уже выразил готовность к конструктивной работе с Россией для выполнения Договора о стратегических наступательных вооружениях. В Вашингтоне отметили, что выполнение ДСНВ остается в интересах национальной безопасности США, так как ограничивает ядерный потенциал России.
Ранее писала, Рravda.Ru писала, что, по мнению депутата Дмитрия Белика, Госдеп США врёт о самостоятельном желании Украины ударить по Крыму.
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Военкоры "Русской Весны" опубликовали трагические кадры последнего боя российских военных против американских наёмников на Харьковском направлении.