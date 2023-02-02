РИА Новости: Соединённые Штаты и Израиль нанесли удары по Ирану, чтобы попасть в Россию

Недавно была произведена атака иранских военных заводов. Многие не сомневаются, что к этому причастны США и Израиль. Сами удары могли быть нанесены из Курдистана, где работают спецслужбы этих государств.

Обозреватель РИА Новости Пётр Акопов отмечает, что спровоцировать Иран на жёсткий ответ не удастся. Тегеран продолжает стремительно укреплять свои позиции в регионе.

Аналитик считает, что атакой по заводам в Иране западные оппоненты хотели нанести удар по России. Об этом указывает ряд заявлений американцев и израильтян после произошедшего.

Например, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Москва и Тегеран предоставляют друг другу передовую технику, и это не может не волновать США и Израиль. Он считает, что с этим надо что-то делать.

"И это, конечно же, действительно беспокоит и нас, и Израиль. Так что мы продолжили уже идущую дискуссию о способах, с помощью которых мы можем продолжать работать вместе, сотрудничать не только между собой, но и с другими странами в противостоянии вредоносным действиям, которые предпринимает Иран как в регионе, так и за его пределами", — сказал он.