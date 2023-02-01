Украина и Франция подписали меморандум о поставках радаров GM200 для украинской ПВО

Украина и Франция подписали меморандум о поставках радаров GM200 для украинской системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своём аккаунте в социальной сети.

Подписан меморандум с фирмой Thales о поставке двух радаров Ground Master 200 (GM200), что позволит существенно увеличить мощность вооруженных сил по обнаружению воздушных целей", — сообщил министр.

Резников отметил, что речь идет о крылатых и баллистических ракетах, а также о различных типах беспилотников. Сам министр сейчас находится с визитом во Франции.

По его словам, Франция также обучит более 6,5 тысяч украинских солдат. Кроме того, Париж обязуется поставить в ВСУ 12 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Ранне Рravda.Ru писала, что министр обороны Украины Резников может перейти в министерство юстиции.