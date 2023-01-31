Ветеран армии США и писатель Ноктис Дрейвен обратился с призывом к украинским мужчинам. Он заявил, что из-за политики киевских властей им стоит перейти на сторону Российской Федерации.
"Вы сражаетесь против России — вы умираете, не хотите участвовать в развязанной НАТО и США прокси-войне, которая, как вы знаете, проиграна, а ваше собственное правительство сажает вас в тюрьму или казнит", — написал Дрейвен в своей соцсети.
Ранее он также опубликовал пост с картинкой с Украиной в составе России, но без Прикарпатья. Американский военный считает, что только так возможно достичь мира.
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