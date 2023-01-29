NYT: Путин сменил Суровикина на Герасимова, чтобы провести наступление весной

На Западе считают, что командующий Объединённой группировкой войск в зоне спецоперации на Украине Валерий Герасимов будет находиться под огромным давлением, чтобы провести успешное наступление весной. Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников газеты, президент России Владимир Путин сменил командующего СВО генерала Сергея Суровикина на главу Генштаба РФ Валерия Герасимова, так как Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу "напали" на позицию Суровикина, который преуспел в обороне, и предложили вернуться к "гипернаступлению" с потенциальной первоначальной целью взять Краматорск.

Это предложение совпало с позицией Путина, который "по-прежнему настаивает на том, что Россия возьмёт Донбасс и даже Киев", говорится в статье.

Именно под эти цели идут сейчас масштабные перестановки в российском военном руководстве, считают американские военные чиновники и аналитики.