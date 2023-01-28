Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
CNN: немцы боятся возмездия России за поставку танков Украине
Зеленский заявил, что если танки "Абрамс" прибудут к августу, то "будет слишком поздно"
Бойцы бригады ТОФ ВМФ взяли в плен группу военных ВСУ под Угледаром
Экс-офицер армии США: после уничтожения РФ на Украине в конфликт вступит Польша
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что думает о войне Германии с Россией
РИА Новости: канцлеру ФРГ Шольцу напомнили о его антиамериканском прошлом
Экс-офицер армии США Крапивник заявил о неизбежности второй волны мобилизации в России
На Украине режим готовится к массовым народным бунтам
ВС РФ ликвидировали командира батальона "Полтава" Олега Громадского в Харьковской области

Политолог Карнаухов: любые переговоры до выхода армии России к границам НАТО — наш проигрыш

Мир

Предприниматели в Европе искренне хотят победы России, чтобы США не смогли "оккупировать" весь бизнес в ЕС, заявил политолог Сергей Карнаухов.

Политолог Карнаухов: любые переговоры до выхода армии России к границам НАТО — наш проигрыш

"Они очень хотят, чтобы мы выиграли и дошли до Запада Украины. Чтобы они могли сказать американцам: вы же видите, не получилось", — добавил он и пояснил, что тут же будут сняты все европейские санкции с России.

Любые мирные переговоры с Киевом возможны только после того, как русские танки будут стоять на границе НАТО, в ином случае это станет стратегическим проигрышем Москвы в контексте будущего.

"Мы войну передадим по наследству нашим детям. Наши сыновья будут погибать на этой войне", — пояснил политолог в интервью белорусскому изданию "Белта".

Это, по его словам объясняет, почему тема переговоров в настоящий момент муссируется предателями внутри нашей страны и западными элитами.

Ранее депутат Госдумы РФ заверил, что западные страны выполняют на Украине программу Гитлера по геноциду славян.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
РИА Новости: вторая Украина — НАТО открывает новый фронт против России в Молдавии

Молдавия хочет отменить нейтральный статус и вступить в НАТО.

РИА Новости: вторая Украина — НАТО открывает новый фронт против России в Молдавии
Царёв: ВСУ могут накрыть ракетами весь российский юг
Царёв: ВСУ могут накрыть ракетами весь российский юг
Ходаковский заявил о попытках ВСУ сопротивляться наступлению войск ВС РФ на Угледар
Комбат Ходаковский назвал "Куликовым полем" боевые действия за Угледар
Знак зодиака 28 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
В Сети появилось видео первой танковой дуэли между Т-80БВ и Abrams
Bild*: Путин объявит войну Германии после передачи Украине танков Leopard
ВС РФ впервые применили против ВСУ под Артёмовском русский HIMARS
ВС РФ впервые применили против ВСУ под Артёмовском русский HIMARS
Последние материалы
Экс-офицер армии США Крапивник заявил о неизбежности второй волны мобилизации в России
Политолог Карнаухов: любые переговоры до выхода армии России к границам НАТО — наш проигрыш
На Украине режим готовится к массовым народным бунтам
ВС РФ ликвидировали командира батальона "Полтава" Олега Громадского в Харьковской области
Экс-офицер армии США Крапивник рассказал, как вели бы СВО американцы: Киев бы горел
Украинские военные уничтожили собственный штурмовик Су-25 в районе Краматорска
Боевики ВСУ: российские военные применяют РСЗО "Торнадо" в качестве ответа на американские HIMARS
Генштаб Украины: российская армия наступает везде
В ночь на 28 января войска ВС РФ нанесли удары по военным объектам ВСУ в Константиновке и Херсоне
Депутат Госдумы Шеремет: Запад выполняет на Украине программу Гитлера по геноциду славян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников