Политолог Карнаухов: любые переговоры до выхода армии России к границам НАТО — наш проигрыш

Предприниматели в Европе искренне хотят победы России, чтобы США не смогли "оккупировать" весь бизнес в ЕС, заявил политолог Сергей Карнаухов.

"Они очень хотят, чтобы мы выиграли и дошли до Запада Украины. Чтобы они могли сказать американцам: вы же видите, не получилось", — добавил он и пояснил, что тут же будут сняты все европейские санкции с России.

Любые мирные переговоры с Киевом возможны только после того, как русские танки будут стоять на границе НАТО, в ином случае это станет стратегическим проигрышем Москвы в контексте будущего.

"Мы войну передадим по наследству нашим детям. Наши сыновья будут погибать на этой войне", — пояснил политолог в интервью белорусскому изданию "Белта".

Это, по его словам объясняет, почему тема переговоров в настоящий момент муссируется предателями внутри нашей страны и западными элитами.

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