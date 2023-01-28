Накачивая киевский режим оружием, Запад реализует на Украине программу нацистской Германии, добиваясь геноцида славянского народа, заявил парламентарий Михаил Шеремет.
Западным идеологам удалось одурманить простых украинцев, и сейчас их натравили на Россию, добавил он.
"Американцы десятилетиями закладывали и взращивали в украинском народе идеологию ненависти, которая по своей сути разрушительна, что и сыграло злую шутку с Украиной", - пояснил депутат Госдумы РФ от Крыма в интервью РИА Новости.
Европу и США не устраивает, что Россия - "оплот защиты славянской цивилизации", потому украинский конфликт является настоящей "цивилизационной схваткой".
Что касается украинцев, отметил Шеремет, они стали жертвой на "алтаре войны" во имя главных целей Запада - "ослабления России, порабощения её народа и установления контроля над природными ресурсами", резюмировал политик.
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