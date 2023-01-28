Депутат Госдумы Шеремет: Запад выполняет на Украине программу Гитлера по геноциду славян

Накачивая киевский режим оружием, Запад реализует на Украине программу нацистской Германии, добиваясь геноцида славянского народа, заявил парламентарий Михаил Шеремет.

Западным идеологам удалось одурманить простых украинцев, и сейчас их натравили на Россию, добавил он.

"Американцы десятилетиями закладывали и взращивали в украинском народе идеологию ненависти, которая по своей сути разрушительна, что и сыграло злую шутку с Украиной", - пояснил депутат Госдумы РФ от Крыма в интервью РИА Новости.

Европу и США не устраивает, что Россия - "оплот защиты славянской цивилизации", потому украинский конфликт является настоящей "цивилизационной схваткой".

Что касается украинцев, отметил Шеремет, они стали жертвой на "алтаре войны" во имя главных целей Запада - "ослабления России, порабощения её народа и установления контроля над природными ресурсами", резюмировал политик.