Кирби: США не воспринимают предупреждения России пренебрежительно

В Белом Доме внимательно относятся к заявлениям России, которая предупреждает США о недопустимости пересечения "красных линий". Поставки западного оружия не являются угрозой Москве. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не воспринимаем то, что они говорят, пренебрежительно. Но говоря это: танки должны помочь Украине эффективно бороться на открытом пространстве, чтобы защитить их суверенитет и территории и вернуть территории", — сказал Кирби журналистам.

Таким образом, Кирби ещё раз повторил то, что ранее сказал президент США Джо Байден. Хозяин Белого Дома подчеркнул ранее, что танки, которые Запад решил поставить Киеву, не несут угрозы для РФ. Кирби подчеркнул, что западные танки угрожают "русским солдатам не в России, а на Украине".