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Историк Долгов: после майских выборов в Турции станет ясно, выйдет ли страна из НАТО

Мир

В мае на территории Турции пройдут парламентские и президентские выборы, которые определят дальнейшую внешнюю политику страны. Об этом заявил ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований, историк Борис Долгов, оценивая в интервью Pravda.Ru вероятность выхода Турции из НАТО.

Историк Долгов: после майских выборов в Турции станет ясно, выйдет ли страна из НАТО

По его словам, первые сообщения о возможном разрыве связей Анкары с НАТО появились после сожжения Корана в Швеции. Эксперт напомнил, что в Стокгольме также поджигали чучело турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Как пояснил специалист, все эти эпизоды связаны с действиями Курдской рабочей партии, признанной террористической в Турции.

"Всё это предполагает серьёзное снижение доверия Турции к НАТО. Я всё-таки думаю, что сейчас Анкара не пойдёт на заморозку своего членства в альянсе, хотя это возможно. Но нужно иметь в виду, что в мае в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. От них будет зависеть внутренняя и внешняя политика страны. Пока говорить о том, что Турция вот-вот выйдет из НАТО не приходится", — сказал собеседник издания.

Он добавил, что на итоговое решение Анкары повлияют дальнейшие шаги со стороны Швеции и руководства Североатлантического альянса. Если Турция всё же пойдёт на выход из НАТО, ей придётся отказаться от преференций и выполнения обязательств в рамках альянса, заключил историк.

Ранее зампредседателя турецкой партии "Родина" Этем Санчак сообщил, что Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев из-за провокаций на Ближнем Востоке, а также акций против Корана в Швеции и Нидерландах.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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