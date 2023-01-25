Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал череду громких отставок в правительстве страны.
По его словам, украинцы стали свидетелями "очередного комплекса" кадровых решений. Как отметил глава государства, перестановки в системе власти продолжатся. При этом он выразил надежду на то, что общественность поддержит соответствующие изменения.
"Любые внутренние проблемы, мешающие государству, устраняются и будут устраняться в дальнейшем", — подчеркнул Зеленский.
Президент Украины убеждён: уход некоторых политиков с должностей сблизит страну с европейскими институтами.
Ранее стало известно, что Зеленский одобрил отставку замглавы своего офиса Кирилла Тимошенко. На его пост назначен экс-руководитель Киевской обладминистрации Алексей Кулеба. Кроме того, на Украине были уволены губернаторы трёх регионов, а также главы подконтрольных киевскому режиму частей Херсонской и Запорожской областей.
В отставку ушли замглавы Минобороны Украины Вячеслав Шаповалов, заместитель генпрокурора страны Алексей Симоненко, замруководителя Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря.
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