Сегодня в политических верхах Украины произошли крупные кадровые перестановки, свои должности покинули ряд влиятельных чиновников и силовиков. Причину скандала раскрыл политолог Геннадий Подлесный в разговоре с Телеканалом "360".
По мнению эксперта, объяснение этому простое — киевский режим вышел на вариант самоуничтожения в том виде, в котором он сформировался к концу января 2023 года. Коррупционная составляющая и власть Зеленского превысили все нормы приличия, заметил аналитик.
Он считает, что в Киеве могли испугаться проверки американского правительства того, как расходуются средства, выделенные на поддержку Украины.
"Проверка со стороны США — одна из возможных причин перестановки в политических элитах Украины. С помощью кадровых изменений Зеленский заметает следы", — заключил собеседник издания.
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