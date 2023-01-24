Политолог назвал причину громких отставок в Киеве: Зеленский заметает следы

Сегодня в политических верхах Украины произошли крупные кадровые перестановки, свои должности покинули ряд влиятельных чиновников и силовиков. Причину скандала раскрыл политолог Геннадий Подлесный в разговоре с Телеканалом "360".

По мнению эксперта, объяснение этому простое — киевский режим вышел на вариант самоуничтожения в том виде, в котором он сформировался к концу января 2023 года. Коррупционная составляющая и власть Зеленского превысили все нормы приличия, заметил аналитик.

Он считает, что в Киеве могли испугаться проверки американского правительства того, как расходуются средства, выделенные на поддержку Украины.

"Проверка со стороны США — одна из возможных причин перестановки в политических элитах Украины. С помощью кадровых изменений Зеленский заметает следы", — заключил собеседник издания.