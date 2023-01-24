Кабмин Украины на заседании 24 января рассмотрит увольнение пяти глав облгосадминистраций

Кабинет министров Украины на заседании 24 января рассмотрит увольнение пяти глав облгосадминистраций. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на информированные источники в Офисе президента.

Речь идет о главах Днепропетровской (Валентин Резниченко), Киевской (Алексей Кулеба), Сумской (Дмитрий Живицкий) и двух частей подконтрольных Украине Запорожской (Александр Старух) и Херсонской (Ярослав Янушевич) областей. Об этом пишет издание "Украинская правда".

По информации издания, Резниченко подал заявление на увольнение сам, в отношении других губернаторов речь идет об увольнении по соглашению сторон.