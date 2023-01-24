Кабинет министров Украины на заседании 24 января рассмотрит увольнение пяти глав облгосадминистраций. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на информированные источники в Офисе президента.
Речь идет о главах Днепропетровской (Валентин Резниченко), Киевской (Алексей Кулеба), Сумской (Дмитрий Живицкий) и двух частей подконтрольных Украине Запорожской (Александр Старух) и Херсонской (Ярослав Янушевич) областей. Об этом пишет издание "Украинская правда".
По информации издания, Резниченко подал заявление на увольнение сам, в отношении других губернаторов речь идет об увольнении по соглашению сторон.
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