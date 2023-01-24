Генерал Гурулёв: за информационным шумом с танками Leopard для ВСУ кроется нечто важное

За многочисленными новостями о проблемах с поставками немецких танков в качестве военной помощи Украине скрывается нечто серьёзное. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

"Внимание отводят от чего-то действительно важного. Уверен, что все службы нашей разведки работают, всё знают", — указал он в своём Telegram-канале.

Сколько бы танков не поставили в Киев, это никак не повлияет на ход боевых действий, подчеркнул депутат. Заявления западных кураторов Незалежной о том, что немецкие "Леопарды" нужны якобы для наступления на Крым, являются "записками сумасшедшего", отметил Гурулёв.

"Я бы лучше внимание обратил не танки, а на поставки артиллерийских систем, количество боеприпасов к ним. За "Леопардами" надо видеть подоплёку: снаряды, высокоточное оружие, возможно, F-16", — написал он.