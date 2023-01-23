Sky News Arabia: США планируют поставить на Украину танки Abrams до конца зимы

Представители Демократической и Республиканской партий поддерживают тесные отношения с Советом национальной безопасности США по поводу поставки танков Abrams на Украину до конца зимы. Об этом заявил телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на анонимные источники в Вашингтоне.

По словам представителя Пентагона, военное ведомство оказывает значительное давление на главу Белого дома Джо Байдена. Военные чиновники США хотят, чтобы американский президент разрешил поставить в качестве военной помощи ВСУ определённое количество танков в одно время с немецкими Leopard.