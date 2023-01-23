Несмотря на нежелание Германии поставить свои основные боевые танки на Украину, Leopard 2 уже появились на вооружении ВСУ. По данным военных корреспондентов Telegram-канала WarGonzo, как минимум две единицы немецкой военной техники были замечены в Николаеве.
"Тягачи с танками предположительно направлялись на территорию Николаевского бронетанкового завода", — отметили военкоры.
Аналитики проекта полагают, что при помощи активности европейской прессы на тему поставок немецких танков Запад пытается затянуть время для внесения поправок в закон бундесвера о вооружении, который не позволяет третьим странам без разрешения Германии передавать или продавать немецкое вооружение.
"Однако в реальности техника уже поставлена Украине и дело упирается исключительно в бюрократию", — подчеркнули в WarGonzo.
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