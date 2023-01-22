Заминированный самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летящий из Польши, готовится к экстренной посадке. Об этом сообщают Telegram-каналы, также эту информацию подтвердил греческий телеканал ERT-1.
Сообщается, что во время рейса в Польшу пилоты получили сообщение о находящейся на борту самолета бомбе. Сейчас лайнер в сопровождении греческих истребителей F-16 направляется в Афинский международный аэропорт.
О количестве пассажиров на борту не сообщается.
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