Автомобиль убийцы Дарьи Дугиной обнаружили под Киевом

На Украине обнаружили автомобиль убийцы Дарьи Дугиной. Мини-купер Натальи Вовк с VIN-номером WMWXP5C53K2H95275 попал в объектив дорожных камер видеонаблюдения под Киевом. Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на украинскую Госавтоинспекцию.

Судя по информации, которая имеется в базе данных Госавтоинспекции Украины, мини-купер был приобретён 8 октября прошлого года жителем города Белая Церковь. Новый собственник сразу же перерегистрировал автомобиль на себя и сменил номера.

Напомним, дочь философа Александра Дугина Дарья была убита 20 августа 2022 года. Её автомобиль взорвали на Можайском шоссе в районе подмосковного посёлка Большие Вязёмы.