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Глава нацразведки США расставила точки над i: поражение Украины погубит Запад

Мир

Нынешний экономический форум в Давосе посетила директор национальной разведки США Эврил Хейнс. Которая выступила перед участниками форума. И в частности поведала, почему для Запада неприемлемо поражение Украины в конфликте с Россией.

Глава нацразведки США расставила точки над i: поражение Украины погубит Запад

"В дополнение ко всему, что было сказано относительно последствий для мира в случае, если Украина не добьётся успеха, есть ещё целый ряд соображений: существует ясность относительно того факта, что, честно говоря, конфликт на Украине имеет глобальные последствия <…>", — сказала она.

"Это имеет последствия для нас с точки зрения того, чтобы задуматься о прочности наших альянсов, это имеет последствия для нас с точки зрения того, как мы будем урегулировать кризисы в будущем", — заявила Хейнс.

И добавила, что США и их союзники помогают Украине не только ради самой Украины, "мы делаем это в наших собственных интересах", сообщает ТАСС.

В том же ключе высказался в Давосе и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Чрезвычайно важно, чтобы (президент России Владимир) Путин не выиграл на Украине, частично потому, что это будет трагедия для Украины. Но также это будет очень опасно для всех нас, потому что тогда это будет сигнал всем авторитарным режимам, что они могут достичь желаемого применением силы и нарушением международного права. Это сделает нас уязвимыми", — сказал он.

По словам Столтенберга, путь к миру на Украине — поставки Киеву военной помощи. "Оружие — путь к миру, это парадокс. Но единственный способ достичь соглашения — это убедить Путина, что он не победит на поле боя, что он должен сесть за стол переговоров и договариваться", — добавил он.

В этих заявлениях, впрочем, нет ничего нового. Тот же Столтенберг и ранее высказывался примерно таким же образом.

Но конечно, удивительное лицемерие. Уж явно не генсеку НАТО (и не только ему) говорить что-то про применение силы и нарушение международного права. Ведь примеров таких действий со стороны НАТО вообще и США в частности за последние десятилетия хоть отбавляй.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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