Депутат Госдумы РФ Сергей Колунов заявил, что западное вооружение не поможет Вооружённым силам Украины победить: российские вертолеты Ка-50 "Чёрная акула" и Ка-52 "Аллигатор" уничтожат немецкие танки Leopard и британские БТР Bulldog.

"А вообще все мы знаем: как корабль назовешь, так он и поплывёт. Можно не сомневаться, "Бульдоги" и "Леопарды" получат своё - и точно по зубам. Наши "Аллигаторы" и "Чёрные акулы" их просто "съедят", — подчеркнул Колунов в беседе с NEWS.ru.