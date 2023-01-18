Депутат Госдумы РФ Сергей Колунов заявил, что западное вооружение не поможет Вооружённым силам Украины победить: российские вертолеты Ка-50 "Чёрная акула" и Ка-52 "Аллигатор" уничтожат немецкие танки Leopard и британские БТР Bulldog.
"А вообще все мы знаем: как корабль назовешь, так он и поплывёт. Можно не сомневаться, "Бульдоги" и "Леопарды" получат своё - и точно по зубам. Наши "Аллигаторы" и "Чёрные акулы" их просто "съедят", — подчеркнул Колунов в беседе с NEWS.ru.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что эффективным орудием против танков Leopard
являются старые советские противотанковые ракетные комплексы "Малютка".
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