СБУ поймала двух граждан Донбасса, подозреваемых в сборе информации о РСЗО HIMARS

Сотрудники СБУ уведомили о задержании двух граждан, переселившихся с Донбасса, которые, по версии ведомства, пытались разузнать информацию о местонахождении РСЗО HIMARS и ЗРК С-300.

В СБУ назвали задержанных вражескими агентами, которые "охотились" за ценными разведданными.

"СБУ обезвредила в Кременчуге вражескую агентурную сеть, которая пыталась обнаружить и взорвать установки HIMARS и комплексы С-300. Злоумышленники "охотились" за боевыми позициями комплексов противовоздушной обороны С-300 и складами с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ. Также они пытались обнаружить места базирования реактивных систем HIMARS и дальнобойных гаубиц М777", — сказано в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники СБУ предполагают, что задержанные собирались сжечь РСЗО за вознаграждение в 20 тысяч долларов.

По факту задержания "агентов" планируется возбудить уголовное дело по как минимум трём статьям УК Украины.