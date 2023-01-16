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NI: США и НАТО могли предотвратить конфликт на Украине

Мир

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о жёстком ответе Москвы в случае расширения границ НАТО на восток, а также о необходимости защиты мирного населения республик Донбасса. Однако реакция Запада оказалась неэффективной. Об этом заявил американский аналитик Дэвид Филлипс.

NI: США и НАТО могли предотвратить конфликт на Украине

Вашингтон фактически толкнул Кремль к проверке границ своей боеготовности, отметил он. В начале военной спецоперации на Украине США опасались, что Россия применит ядерное оружие, поэтому Запад ответил "осторожными полумерами".

"Вообще-то корни сегодняшнего украинского конфликта можно проследить в заключительном коммюнике саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, в котором было подтверждено, что Украина "когда-нибудь вступит в НАТО". Эта возможность вызвала большую тревогу в России", — указал Филлипс.

Однако даже после начала боевых действий страны НАТО так и не поставили на Украину необходимое количество дронов и современные истребители. Кроме того, США могли бы объявить бесполётную зону, но альянс снова испугался прямого конфликта с Россией, считает эксперт

"У НАТО было много вариантов, чтобы упредить российскую спецоперацию или смягчить ее воздействие на Украину", — отметил он в издании The National Interest (NI).

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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