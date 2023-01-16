Times: Киев поручил оборону Артёмовска иностранным наёмникам и украинцам без боевого опыта

Изначально киевское руководство поручило оборону Артёмовска иностранным наёмникам и непрофессиональным военным. Об этом заявили британские журналисты.

По их данным, власти Украины рассчитывали, что ход военной спецоперации будут решать весенние наступления, поэтому не отправили элитные подразделения на защиту Артёмовского направления.

"Результатом является зачастую отчаянная, регулярно смертельная оборона со стороны добровольцев", — отмечается в материале издания Times.

Среди так называемых добровольцев были наёмники из Европы, Канады и США. Также в составе группировки, которая обороняла Артёмовск, были и украинцы без боевого опыта. Спустя некоторое время командование ВСУ всё таки направило в регион "более опытных" боевиков.