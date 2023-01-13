Всех граждан России и Белоруссии следует считать угрозой для национальной безопасности европейских стран, заявил руководитель Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис.
По его мнению, россияне и белорусы, приезжающие в Литву, могут быть "завербованы КГБ".
"Мы понимаем, что среди белорусов есть и представители оппозиции, те, кто борется за лучшую Белоруссию, но у нас есть немало фактов, что приезжают люди, завербованные белорусским КГБ. Их не один, не два, не три, — заявил Яунишкис литовской прессе. — То же и с гражданами России".
Кроме того, представитель Департамента госбезопасности предостерёг граждан Литвы от поездок на территорию Белоруссии и России. По его мнению, на территории этих стран усиленно вербуют литовцев.
"Их (граждан Литвы. — Прим. ред.) спрашивают, например, о политической ситуации в Литве, об их работе. Собирают информацию, пугают", - резюмировал Яунишкис.
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