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Литва назвала россиян и белорусов потенциальной угрозой госбезопасности — "Завербованные КГБ"

Мир

Всех граждан России и Белоруссии следует считать угрозой для национальной безопасности европейских стран, заявил руководитель Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис.

Литва назвала россиян и белорусов потенциальной угрозой госбезопасности — "Завербованные КГБ"

По его мнению, россияне и белорусы, приезжающие в Литву, могут быть "завербованы КГБ".

"Мы понимаем, что среди белорусов есть и представители оппозиции, те, кто борется за лучшую Белоруссию, но у нас есть немало фактов, что приезжают люди, завербованные белорусским КГБ. Их не один, не два, не три, — заявил Яунишкис литовской прессе. — То же и с гражданами России".

Кроме того, представитель Департамента госбезопасности предостерёг граждан Литвы от поездок на территорию Белоруссии и России. По его мнению, на территории этих стран усиленно вербуют литовцев.

"Их (граждан Литвы. — Прим. ред.) спрашивают, например, о политической ситуации в Литве, об их работе. Собирают информацию, пугают", - резюмировал Яунишкис.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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