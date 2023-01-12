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Политик из США Барака заявил, что Байден принёс украинцев в жертву Вашингтону

Мир

Украинский народ стал жертвой, которую американский президент Джо Байден использует ради интересов капитала Вашингтона. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Партии зелёных Аджаму Барака.

Он назвал воинственный настрой США непристойным и подчеркнул, что конфликт на Украине не должен был произойти.

"Я виню Байдена. Целое поколение украинцев приносится в жертву интересам американского капитала", — написал он в социальных сетях.

Барака убеждён, что страны коллективного Запада воспользовались Минскими соглашениями в качестве "уловки" для подготовки к противостоянию с Россией. Украина выступает в виде "пушечного мяса", которое необходимо для реализации амбиций США, считает он.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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