Украинский народ стал жертвой, которую американский президент Джо Байден использует ради интересов капитала Вашингтона. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Партии зелёных Аджаму Барака.
Он назвал воинственный настрой США непристойным и подчеркнул, что конфликт на Украине не должен был произойти.
"Я виню Байдена. Целое поколение украинцев приносится в жертву интересам американского капитала", — написал он в социальных сетях.
Барака убеждён, что страны коллективного Запада воспользовались Минскими соглашениями в качестве "уловки" для подготовки к противостоянию с Россией. Украина выступает в виде "пушечного мяса", которое необходимо для реализации амбиций США, считает он.
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