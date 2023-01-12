Sky News: Лондону известно о нахождении тела одного из двух британцев, пропавших под Соледаром

В МИД Великобритании знают о том, что было найдено тело одного из двух британских граждан, пропавших без вести под Соледаром. Об этом проинформировал телеканал Sky News, побеседовавший с представителем ведомства.

"Мы поддерживаем семьи двух британцев, которые пропали на Украине. Мы в курсе недавних сообщений", — сказал представитель британского МИД.

Ранее стало известно, что тело одного из двух граждан Великобритании, пропавших в районе Соледара, Эндрю Бегшо, было найдено в этом городе. У погибшего имелись документы на только на себя, но и на второго пропавшего британца.