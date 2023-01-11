Монтян рассказала о драке польского политика с телеведущим из-за русского огурца

Российский "агрессивный" огурец стал предметом раздора в эфире польского телевизионного канала, рассказала правозащитница Татьяна Монтян.

Ведущий поставил в вину местному сенатору Яцеку Бурому, что тот спекулирует овощами из России, а потому может не обращать внимания на растущую стоимость топлива на польских автозаправках.

"Пан сенатор оскорбился и натурально достал припасенный за пазухой огурец (предположительно агрессивно агрессивный) и размозжил его на столе перед паном ведущим", — цитирует Монтян издание Народные новости.

Адвокат добавила, что затем "плод калининградских теплиц" со стола подхватил тележурналист и швырнул его в политика, а после передача прервалась.