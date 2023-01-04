Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Аналитик Тимонин: экспорт "Газпрома" в 2023 году может приблизиться антирекорду 1980-х годов
ВС РФ ударили по центру логистики ВСУ в Курахово: уничтожен личный состав и техника
The Washington Post: образ Зеленского нужен для манипулирования западными политиками
Экс-сенатор США: некомпетентность американских элит довели страну до "края пропасти"
Внук де Голля: СВО дала Западу повод реализовать давно задуманный "заговор" против России
Экс-боец 95-й ОДШБР Лищук: мы решили сдаться в плен и сослуживцы обстреляли нас из миномёта
США отказались поддерживать идею переговоров России и Украины: Киеву нужно выгодное положение
Экономист Туатти: пользу из украинского конфликта извлечёт только Индия
Поляки в ярости: Варшава обвинила ФРГ в неуважении из-за отказа говорить о репарациях

Правящая коалиция Польши перессорилась на теме ЛГБТ

Мир

Правящая коалиция в польском парламенте может распасться из-за разногласий на тему пропаганды нетрадиционных отношений.

Правящая коалиция Польши перессорилась на теме ЛГБТ

Премьер страны Матеуш Моравецкий и глава Минюста Збигнев Зебро высказали кардинально различные взгляды по поводу выступления группы Black Eyed Peas в польском Закопане, трансляция которого была организована Польским телевидением. Всё дело в том, что американские хип-хоп музыканты вышли на сцену в радужных браслетах, символизирующих ЛГБТ-движение.

По словам главы польского правительства, поляки являются толерантным народом и "очень терпимы ко всем, в том числе и в этом случае".

"Никогда не будет нашего согласия на "художественные акции" ЛГБТ, — ответил премьеру Зебро. — Насилие, разрушение церквей, оплёвывание святынь, развращение детей… Радужный флаг — символ нетерпимости и агрессии".

Накануне жители Польши высмеяли Моравецкого, который только сейчас смог разглядеть нацизм на Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Ракетный удар ВС РФ по позициям ВСУ в Дружковке попал в прямой эфир французского телеканала

Журналисты съёмочной группы французского телеканала случайно стали свидетелями поражения российскими ракетами объектов ВСУ.

Ракетный удар ВС РФ по позициям ВСУ в Дружковке попал в прямой эфир французского телеканала
Актриса Яна Поплавская высказалась о трусливом поступке Меладзе в Дубае
Актриса Яна Поплавская высказалась о трусливом поступке Меладзе в Дубае
Times of Israel: Блинкен попросил главу МИД Израиля передать Лаврову послание
Момент удара по гостинице с иностранными военными советниками в Киеве попал на видео
Выхода нет: Зеленский сдал бандеровские скрепы полякам Любовь Степушова Новый год – новая тактика: спецоперация не будет прежней Ольга Лебедева Знак зодиака 2 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев
Французский наёмник Броншэн, потеряв на Украине ногу, пожаловался на безразличие Киева и Парижа
Hindustan Times: Зеленский испугался мести России после удара ВСУ по Макеевке
Журналист Times Галеотти: Запад потребует у Киева "возврат инвестиций"
Журналист Times Галеотти: Запад потребует у Киева "возврат инвестиций"
Последние материалы
Экс-сенатор США: некомпетентность американских элит довели страну до "края пропасти"
Внук де Голля: СВО дала Западу повод реализовать давно задуманный "заговор" против России
Экс-боец 95-й ОДШБР Лищук: мы решили сдаться в плен и сослуживцы обстреляли нас из миномёта
США отказались поддерживать идею переговоров России и Украины: Киеву нужно выгодное положение
Экономист Туатти: пользу из украинского конфликта извлечёт только Индия
Поляки в ярости: Варшава обвинила ФРГ в неуважении из-за отказа говорить о репарациях
ВС ВСУ: в ближайшие годы Украина не создаст никакого "Железного купола" как в Израиле
Британцы раскритиковали Сунака за слова об Украине: "Этот человек — идиот!"
ВС РФ получили новейшие ударные вертолёты Ка-52М
Ходаковский рассказал, как его просьбы спрятать солдат в подвалы игнорировали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников