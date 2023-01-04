Правящая коалиция в польском парламенте может распасться из-за разногласий на тему пропаганды нетрадиционных отношений.
Премьер страны Матеуш Моравецкий и глава Минюста Збигнев Зебро высказали кардинально различные взгляды по поводу выступления группы Black Eyed Peas в польском Закопане, трансляция которого была организована Польским телевидением. Всё дело в том, что американские хип-хоп музыканты вышли на сцену в радужных браслетах, символизирующих ЛГБТ-движение.
По словам главы польского правительства, поляки являются толерантным народом и "очень терпимы ко всем, в том числе и в этом случае".
"Никогда не будет нашего согласия на "художественные акции" ЛГБТ, — ответил премьеру Зебро. — Насилие, разрушение церквей, оплёвывание святынь, развращение детей… Радужный флаг — символ нетерпимости и агрессии".
Накануне жители Польши высмеяли Моравецкого, который только сейчас смог разглядеть нацизм на Украине.
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