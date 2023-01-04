Правящая коалиция Польши перессорилась на теме ЛГБТ

Правящая коалиция в польском парламенте может распасться из-за разногласий на тему пропаганды нетрадиционных отношений.

Премьер страны Матеуш Моравецкий и глава Минюста Збигнев Зебро высказали кардинально различные взгляды по поводу выступления группы Black Eyed Peas в польском Закопане, трансляция которого была организована Польским телевидением. Всё дело в том, что американские хип-хоп музыканты вышли на сцену в радужных браслетах, символизирующих ЛГБТ-движение.

По словам главы польского правительства, поляки являются толерантным народом и "очень терпимы ко всем, в том числе и в этом случае".

"Никогда не будет нашего согласия на "художественные акции" ЛГБТ, — ответил премьеру Зебро. — Насилие, разрушение церквей, оплёвывание святынь, развращение детей… Радужный флаг — символ нетерпимости и агрессии".

Накануне жители Польши высмеяли Моравецкого, который только сейчас смог разглядеть нацизм на Украине.