Перуанский шаман Клеофе Седано: конфликт на Украине закончится к августу 2023 года

Перуанские шаманы прогнозируют, что украинский конфликт будет завершён к августу следующего года. Об этом сообщает Reuters.

Шаман Клеофе Седано, принимающий участие в новогоднем ритуале в Лиме, отметил, что после мирного урегулирования конфликта "настанет спокойствие".

"До августа 2023 года будет подписано мирное соглашение… Хотя ещё будут моменты применения силы в эти дни или месяцы, однако в дальнейшем всё успокоится", — приводит агентство его комментарий.

Кроме того, перуанские шаманы во время ритуала заявили, что в следующем году Соединённые Штаты Америки столкнутся с сильным землетрясением и климатическим бедствием.

Ранее известный астролог Павел Глоба дал собственный прогноз на 2023 год. По его словам, исход конфликта на Украине будет зависеть от действий талантливого лидера. Он добавил, что Россия способна "победить зло, которое заключается в национализме".