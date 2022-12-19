Павел Глоба дал прогноз на 2023 год: "Россия способна победить зло"

Известный астролог Павел Глоба заявил, что в следующем году ожидается "воскрешение" героического прошлого, которое станет образцом поведения современных лидеров. Он подчеркнул, что исход военного конфликта зависит от талантливого руководителя, которого весь год будет сопровождать удача.

"Россия способна победить зло, которое заключается в национализме и фашистской идеологии. Наиболее критические периоды, то есть военные конфликты, природные катастрофы и социальные волнения, произойдут в марте, апреле, а также июле и ноябре 2023 года", — цитирует предсказание астролога "МК".

Глоба подчеркнул, что в следующем году не стоит терять бдительность, поскольку враги могут попытаться ввести в заблуждение.