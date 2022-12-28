Политолог: болгары против поставок оружия Киеву, так как не хотят портить отношения с РФ

Политолог Александр Гусев объяснил, почему решение президента Болгарии Румена Радева передать оружие Киеву вызвало всплеск недовольства со стороны простых болгар и специалистов.

Как напомнил Гусев, в последнее время многие действия болгарских властей вызывают негодование граждан, которые не выполняют свои обещания, данные в ходе предвыборных кампаний. Эксперт заметил, что руководству страны приходится повиноваться распоряжениям ЕС и США.

При этом болгары и русские всегда были дружественными народами, поэтому решение правительства направить военную помощь Украине вызвало справедливое возмущение рядовых болгар, которые не желают противостояния с русскими. К тому же жители Болгарии осознают, что в случае поставок оружия Киеву экономическая ситуация в стране ухудшится.

"США и НАТО призывают Софию избавиться от вооружения, которое поставлялось в страну, когда она еще входила в Варшавский договор. Взамен им навязывают покупку оружия западного производства. Значит, в этом случае нужно сократить выделение средств на "социалку". Это все в традициях американцев — чужими руками помочь осуществить свои замыслы и бизнес сделать", — сказал Гусев в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Эксперт подчеркнул, что болгарское вооружение никак не поможет Киеву, но отношения между этой страной и РФ ухудшатся, потому что Россия после этого вряд ли согласится поставлять Софии топливо по низким ценам.